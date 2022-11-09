"Путин оттянул свой конец": Арестович назвал сроки обвала фронта

Мобилизация в России позволила оккупантам еще на небольшой срок остаться в Херсоне.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что оккупанты не убегают из Херсона, а готовятся к обороне, чтобы нанести максимальные потери ВСУ, однако их планам не суждено было осуществиться. Уже через несколько месяцев фронт начнет сыпаться.

Такое мнение он высказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

По словам Арестовича, врагу важно показать, что украинские военные не способны вернуть Херсон под свой контроль, и использовать это в качестве аргумента для начала переговоров, мол, "вот же он, тупик".

"Но шиш им с маком! Все мы возьмем. Возьмем медленно и методично, плавно и аккуратно. По капельке, по глотку выпьем все. Херсон – это в основном артиллерийское наступление, мы поражаем цели там и ослабляем группировки до состояния, когда они потеряют способность к сопротивлению организованного", – подчеркнул он.

По мнению советника ОП, только благодаря мобилизованным россиянам оккупанты пока остаются в Херсоне.

"Если бы мобилизации не было в России, мы бы уже давно снесли их нахр*н из Херсона. Они насытили боевые порядки, создали оперативную плотность, это совпало еще с истощением наших широких возможностей к наступлению", — отметил он.

Арестович прогнозирует, что через 2-3 месяца из-за огромных потерь РФ фронт начнет сыпаться. После этого России нужно будет производить новую мобилизацию.

Он добавил, что "мобики" не изменили ситуацию на линии фронта, а лишь позволили Путину "оттянуть конец".

Ситуация в Херсонской области

Военный эксперт Олег Жданов считает, что армия РФ, возможно, готовится оставить временно оккупированный Херсон, но они не отступят просто так. На левом берегу Днепра готовятся новые рубежи обороны.

В Херсонской ОВА сообщают, что российские оккупанты снова готовят кровавые провокации. В этот раз они планируют обстрелять жилые районы области, чтобы обвинить в этом ВСУ.

В ОК "Юг" рассказали, что оккупанты на территории Херсонской области отводят глубже в оборону элитные подразделения, а на переднем крае остаются те, кого не жалко. Также стало известно, что войска врага готовят провокации – переодеваются в гражданскую одежду и готовятся к уличным боям против ВСУ.

Тем временем в Пентагоне заявили, что знают, что оккупанты пытаются усилить свою оборону в районе Херсона. Именно поэтому США направляют все свои усилия, чтобы украинские военные, которые сейчас ведут наступление в районе Херсона, были обеспечены всем необходимым для освобождения города после того, как оккупанты начали возводить фортификации на оккупированных территориях.