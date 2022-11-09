"Укрнафта" заявила про блокування роботи центрального офісу компанії

Роботу офісу "Укрнафти" заблоковано від 8 листопада. Співробітники та керівники компанії не можуть потрапити до своїх робочих місць.

У вівторок, 8 листопада, о 20:00 роботу центрального офісу "Укрнафти" заблокували. Вже сьогодні, 9 листопада, співробітники та керівники компанії не змогли потрапити до офісу.

Про це заявила пресслужба "Укрнафти".

"Починаючи з 20.00 08.11.2022, роботу центрального офісу ПАТ "Укрнафта" було заблоковано. Сьогодні вранці співробітники та керівники компанії не були допущені на робочі місця", – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі кажуть, що на підприємстві стурбовані ситуацією, що склалася. "Укрнафта" наголошує, що представники акціонерів НАК "Нафтогаз" та Міноборони не надали документів що стосуються діяльності Товариства в новому форматі.

"Рішення суду, що санкціонує проведення силових дій, також відсутнє", — додали в "Укрнафті".

Нагадаємо, уряд України планував до кінця 2021 року розділити компанію "Укрнафта" на "газову" та "нафтову" частини. Таким чином, "Нафтогазу" мали б відійти три чверті видобутку газу та до 40% нафти. Однак в такому разі переробляти нафту НАКу буде ніде, окрім як на Кременчуцькому НПЗ, що належить Коломойському, якого позбавили українського громадянства.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський минулого року розповів, що рішення про розділення "Укрнафти" на дві компанії поки не ухвалене, адже існують певні проблеми.

"Є заборгованість НАК "Нафтогаз-Україна" перед "Укрнафтою". Але хтось же зробив так, що Ігор Валерійович (Коломойський - ред.) став партнером держави в "Укрнафті" і це було ще до нас. Питання розділення було давно і воно не вирішене. Якщо не буде розділення "Укрнафти", то є велика ймовірність, що компанії, які володіють акціями "Укрнафти" можуть виграти суд, бо державна заборгованість дуже велика, у декілька мільярдів. Я знаю, що у нас наразі немає грошей у бюджеті платити будь-кому, включаючи компанії Коломойського і ми це не можемо собі допустити. Цим я займаюся, а судовими справами — ні", — розповів тоді Зеленський.

Крім того, у червні цього року працівники ДБР почали кримінальне провадження щодо протиправної реалізації скрапленого газу ПАТ "Укрнафта" протягом квітня – травня 2022 року.

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