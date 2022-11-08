В середу Євросоюз представить новий план фінансування України на наступний рік - Bloomberg

Країни Європейського Союзу запропонують новий механізм надання Україні фінансової допомоги в розмірі 18 мільярдів євро у більш передбачуваний спосіб.

Про це пише видання Bloomberg з посиланням на власні джерела.

За словами чиновників, знайомих з планом, він встановить стійку основу для покриття фінансування України в 2023 році, залишаючись гнучким для коригування суми допомоги відповідно до потреб України. План також допоможе підготувати ґрунт для реконструкції країни після війни.

План ЄС має на меті запропонувати більшу передбачуваність у фінансовій підтримці України після критики з боку США та Києва щодо затримок Євросоюзу з наданням допомоги Україні. Наступного року Україні потрібно близько 38 мільярдів доларів, і адміністрація Байдена дала сигнал, що готова покрити приблизно половину рахунку.

ЄС ще має схвалити виділення додаткових 3 мільярдів євро з пакету в 9 мільярдів євро на 2022 рік, обіцяного в травні минулого року. Розбіжності щодо виконання документу ускладнили виплати протягом останніх місяців. Країни-члени не дійшли згоди щодо того, чи має ця допомога надходити у вигляді грантів чи пільгових позик, як це було досі. Столиці також сперечалися щодо обсягу гарантій, які вони повинні надати, щоб позичити гроші на ринках.

Щоб уникнути подальших затримок, виконавчий орган ЄС запропонує використовувати додаткову подушку в бюджеті ЄС як гарантію залучення коштів. Цей варіант вимагав би одностайної підтримки 27 урядів для внесення змін до бюджетних рамок ЄС.

Однак прийняти документ у такому вигляді буде важко. У понеділок Угорщина заявила, що не підтримуватиме більше спільних фондів ЄС для допомоги України. Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто у той момент, коли Будапешт перебуває на завершальній стадії переговорів з Європейською комісією щодо завершення виконання плану фінансової допомоги Будапешту, який було затримано через суперечку щодо верховенства права Угорщині. Країна потребує схвалення плану зі сторони ЄС до кінця року, інакше вона ризикує втратити 70% із 5,8 мільярда євро грантів, призначених для країни.

Новий інструмент для України надаватиме дуже пільгові позики для покриття нагальних потреб, відновлення критичної інфраструктури та початкової підтримки післявоєнної реконструкції, сказали люди на умовах анонімності. Разом з тим джерела повідомили, що план все ще обговорюється і може бути зміненим.

Виплата кредитів відбуватиметься на умовах, які Україна має виконати. Умови пов'язані з верховенством права, управлінням, боротьбою з корупцією, що сприятиме майбутньому вступу країни до ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що західні дипломати кажуть, що Вашингтон та його союзники не бачать перспектив скорого припинення війни в Україні шляхом переговорів, враховуючи високі ставки для Москви та Києва, а також той факт, що обидві сторони вірять у свою перемогу.

Також ми інформували, що Євросоюз вивчає можливість залучення заморожених коштів Центрального банка РФ для відбудови України після війни.

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