На окупованих територіях дітей вчать ненавидіти Україну - омбудсмен

Окупанти роблять все, щоб знищити в українців власне світобачення

Російські окупанти створюють на захоплених територіях України регіональні відділення так званої "Юнармії", де вони намагаються налаштувати українських дітей проти власної країни та готують їх до вступу в "добробати".

Про це повідомив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що окупанти намагаються викликати у дій бажання поститися за війну, але не Росії, яка її почала і продовжує, а Україні.

Лубінець повідомив, що на окупованих територіях проводиться мілітаризація освіти, дітей вчать розбирати зброю, стріляти, дітей змушують ходити строєм, носити військову фору та ненавидіти свою країну.

Він зазначив, що окупанти роблять все, щоб знищити в українців власне світобачення, а діти є вразливою категорією оскільки у них тільки формується критичне мислення.

"Також під час навчання за російською програмою, в першу чергу відбувається спотворення історії та яскраво висвітлюється роль важливості цієї війни і нібито порятунку тих самих дітей від України", – наголосив Лубінець.

Він заявив, що окупанти мають чіткий намір позбавити дітей української ідентичності, що є ще одним з проявів геноциду, який Росія проводить стосовно українців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти незаконно депортували понад 6 тисяч українських дітей.

Також ми інформували, що дитяча омбудсменка Росії усиновила хлопчика, якого незаконно вивезли з України.

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