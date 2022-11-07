Окупанти незаконно депортували понад 6 тисяч українських дітей

Дітей вивезли до РФ, а також на непідконтрольні Україні території.

За останніми даними, окупанти від початку повномасштабного наступу незаконно вивезли до РФ та на непідконтрольні Україні території 6 032 дітей.

Про це повідомила керівниця управління секретаріату омбудсмена Олена Вихор в ефірі "Суспільного".

"Мушу уточнити - це не тільки ті діти, які були депортовані до РФ, а на територію, непідконтрольну українській владі.

Фактично це діти України, викрадені солдатами Росії і вивезені на територію, де не діють закони як України, так і гуманності", сказала вона.

За її словами, ввечері 4 листопада секретаріат уповноваженого ВР з прав людини отримав інформацію про те, що 12 дітей з Олешківського дитбудинку-інтернату, де перебувають діти з інвалідністю, були вивезені на так зване оздоровлення до Сімферопольського району Криму.

Вона зазначила, що якщо російський уряд не дотримається термінів повернення дітей до материкової України, то такі діти підпадають під категорію депортованих.

Зараз в секретаріаті омбудсмена працює консультативний центр, який фіксує облік звернень батьків, які розшукують своїх дітей. Повідомити про такі випадки можна за телефоном: 0-800-50-17-20.

Незаконне вивезення дітей

Нагадаємо, за даними українскої розвідки, росіяни вивезли дітей з інтернатів Херсона і поселили на базі психіатричної лікарні в Криму.

Дитяча омбудсменка Росії усиновила хлопчика, якого незаконно вивезли з України. Через це МЗС України ініціює справу.

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