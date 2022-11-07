Асоціація благодійників України відзначила найкращих меценатів

Про це повідомляє видання Vinnytsia Press Point.

У серпні-жовтні 2022 р. вперше в Україні було реалізовано проєкт “Національний рейтинг «Компас благодійності України»”, ініціатором якого виступила Асоціація благодійників України.

Проєкт можна визначити, як додатковий маркетинговий інструмент, що полегшить комунікацію українського благодійного фонду із потенційним закордонним жертводавцем, дозволить зробити фандрейзингову діяльність фонду більш прозорою та успішною, покаже ефективність роботи організації із залученими коштами.

Необхідність його реалізації викликана тим, що з початком війни благодійники і волонтери з багатим досвідом роботи, почали шукати кошти на підтримку України та різних груп українського суспільства за кордоном. Для роботи на новій території потрібно залучати нові фандрейзингові та маркетингові інструменти, бо на Заході є свої усталені традиції та правила здійснення доброчинної діяльності, які треба знати та дотримуватися.

Таким чином, “Компас благодійності” мав на меті сертифікувати лідерів українського благодійницького руху для визнання притаманних їм критеріїв надійності, відповідальності, підзвітності, доброчесності та прозорості у діяльності благодійної організації. Завдяки потраплянню до рейтингу благодійні організації отримали від суспільства «зірку» довіри для своєї подальшої прозорої та ефективної роботи, для підвищення обізнаності суспільства з їхньою діяльністю та збільшення фінансування благодійних проєктів.

Подібні практики (Charity Navigator та Charity Watch у США, The charity commission у Великій Британії та Уєльсі, OSCR в Шотландії) мають місце і за кордоном.

Переможців конкурсу визначала Експертна рада рейтингу.

У трійці лідерів виявилися організації: “МХП — Громаді”, МБФ «Здоров’я українського народу» та БФ «Сучасне село та місто».

Найвищий бал і 5 зірок отримав Благодійний Фонд “МХП — Громаді”.

У 2021-му році БФ “МХП — Громаді” реалізував 900 проєктів на суму 108 млн грн. Проєкти втілювалися за 4 основними напрямками діяльності Фонду: людський капітал, спроможна громада, екологія та енергоефективність, громадське здоров'я.

Лише за перший місяць після початку відкритого вторгнення РФ (лютий — березень) БФ “МХП — Громаді” витратив $6 млн власних коштів на ліки й товари, а також надав 9000 тонн власної благодійної допомоги – захисникам та всій Україні.