На оккупированных территориях детей учат ненавидеть Украину – омбудсмен

оккупанты делают все, чтобы уничтожить у украинцев собственное мировоззрение

Российские оккупанты создают на захваченных территориях Украины региональные отделения так называемой "Юнармии", где они пытаются настроить украинских детей против собственной страны и готовят их к вступлению в "добрабаты".

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что оккупанты пытаются вызвать у действий желание поститься за войну, но не России, которая ее начала и продолжает, а Украине.

Лубинец сообщил, что на оккупированных территориях проводится милитаризация образования, детей учат разбирать оружие, стрелять, детей заставляют ходить по строю, носить военную фору и ненавидеть свою страну.

Он отметил, что оккупанты делают все, чтобы уничтожить у украинцев собственное мировоззрение, а дети являются уязвимой категорией, поскольку у них только формируется критическое мышление.

"Также во время обучения по российской программе, в первую очередь, происходит искажение истории и ярко освещается роль важности этой войны и якобы спасения тех же детей от Украины", — подчеркнул Лубинец.

Он заявил, что оккупанты намерены лишить детей украинской идентичности, что является еще одним из проявлений геноцида, который Россия проводит в отношении украинцев.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты незаконно депортировали более 6 тысяч украинских детей.

Также мы информировали, что детская омбудсмен России усыновила мальчика, которого незаконно вывезли из Украины.

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