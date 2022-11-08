Бобровое полнолуние 8 ноября 2022: гороскоп для всех знаков зодиака

В ноябре 2022 года полнолуние совпадает с другим астрономическим явлением — полным лунным затмением.

Разные культуры давали названия полнолуния согласно лунному календарю. Многие названия Луны пришли к нам из культуры коренных американцев.

Полнолуние в ноябре называют Бобровым в некоторых частях Северной Америки. Это название связано с периодом, когда бобры начинают прятаться в своих домиках после того, как накопили достаточно еды на зиму. Во времена пушного промысла это был сезон ловли бобров на шкуры.

Также разные народы давали свои названия Бобровому полнолунию — Морозное, Холодное, Траурное, Дубовое, Сумасшедшое и т.д.

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Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака на полные 8 ноября 2022 года ниже:

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Отложите ваше желание творить на несколько недель. Сейчас лучше заняться планированием года, расписывайте цели и позвольте переменам просто происходить.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Скоро придет время сиять. Но во время ретроградного Меркурия сфокусируйте ваши желания на концентрации собственных ресурсов. Пора действовать еще не пришло, накапливайте собственные ресурсы, чтобы потом смело двигаться вперед. Загляните внутрь себя, чтобы обрести прочность.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Исцелитесь от боли прошлого, чтобы иметь возможность двигаться дальше. Не ешьте себя изнутри. Перестаньте гоняться за прошлым. Сейчас оно вам не нужно, поэтому – овладейте собой.

РАК (22 июня-22 июля)

Найдите целостность и сосредоточьтесь на задачах, которые вы поставили перед собой. Ищите справедливые выходы из сложившейся ситуации.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Найдите внутри себя внутреннюю красоту и светлую. Именно они озарят вам движение дальше. Доверяйте своим внутренним чувствам и чувствам.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Поработайте над своей сексуальностью, обратите внимание на вполне материальные удовольствия этого мира. Задумайтесь над вашими увлечениями.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Пора заявиться о независимости и сепарироваться от людей, которые не дают вам полноценно жить и развиваться. Исследуйте природу своих поступков.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Ищите баланс как внутри себя, так и снаружи. Ищите новые пути по делу, которое приносит вам средства и удовольствие. Освойте свои стремления.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Пора наслаждаться. Разожгите внутри себя внутренний огонь страсти и заставьте его палаты наружу. Следует увидеть аспекты удовлетворения в своей жизни.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Будьте творческими. В скором времени вы почувствуете нашествие успеха. Просто доверяйте своей интуиции и она приведет вас куда следует.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Сложный период уже позади, хотя вы, возможно, до сих пор ощущаете последствия. Но не волнуйтесь, – радостные победы уже впереди.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Посмотрите внутрь себя и осознайте, что вы действительно хотите делать сейчас. Возможно, это стряпня, а возможно, пора побыть наедине и начать вести дневник.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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