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Астрологический прогноз на 8 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
162
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 8 ноября

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: время неудачно для новых начинаний, решения важных финансовых вопросов, деловых переговоров и выяснения отношений с близкими людьми. Нужно проверять любую информацию, которая может поступать из непроверенных и сомнительных источников – велика вероятность принять желаемое за действительное и стать жертвой обмана. 

Символ дня: крылатый шакал – посредник между Изидой и Осирисом. 

Стихия дня: Металл. 

Энергетика дня: день умеренной активности. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: красный, алый, багряный. 

Счастливые камни дня: агат, гагат, морион. 

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и практически без последствий. 

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают о житейской или профессиональной проблеме, которую необходимо решать. 

Стрижка дня: стричься нужно только в случае крайней необходимости, когда ходить с прежней прической уже нельзя. 

Афоризм дня: "Есть только один успех – прожить свою жизнь так, как хочешь" (Сомерсет Моэм). 

Ангел-хранитель дня: Фарэд – материализует мысли и желания. 

Магия и мистика дня: день желательно посвятить чтению духовной и эзотерической литературы. 

Табу дня: нельзя ни с кем ссориться – любой, даже незначительный, конфликт затянется надолго. 

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Дата публикации
Просмотры
162
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