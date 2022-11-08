Астрологический прогноз на 8 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: время неудачно для новых начинаний, решения важных финансовых вопросов, деловых переговоров и выяснения отношений с близкими людьми. Нужно проверять любую информацию, которая может поступать из непроверенных и сомнительных источников – велика вероятность принять желаемое за действительное и стать жертвой обмана.

Символ дня: крылатый шакал – посредник между Изидой и Осирисом.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день умеренной активности.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: красный, алый, багряный.

Счастливые камни дня: агат, гагат, морион.

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и практически без последствий.

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают о житейской или профессиональной проблеме, которую необходимо решать.

Стрижка дня: стричься нужно только в случае крайней необходимости, когда ходить с прежней прической уже нельзя.

Афоризм дня: "Есть только один успех – прожить свою жизнь так, как хочешь" (Сомерсет Моэм).

Ангел-хранитель дня: Фарэд – материализует мысли и желания.

Магия и мистика дня: день желательно посвятить чтению духовной и эзотерической литературы.

Табу дня: нельзя ни с кем ссориться – любой, даже незначительный, конфликт затянется надолго.

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