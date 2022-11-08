В Запорожье раздались взрывы: не пренебрегайте личной безопасностью

В Запорожье раздалось несколько взрывов.

Об этом сообщает "Общественное".

"Срочно! Идите в ближайшие к вам укрытия и находитесь там!", — написал в сообщении в соцсети секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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Напомним, на днях ночью в Запорожской области дважды объявляли воздушную тревогу. После полуночи вСети начали сообщать о взрывах в городе. Впоследствии секретарь горсовета Анатолий Куртев подтвердил обстрелы Запорожья и "прилет" в один жилой квартал.

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