Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Запорожье раздались взрывы

Дата публикации
Просмотры
3369
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Запорожье раздались взрывы

Фото: ТСН.ua

В городе и области объявлена воздушная тревога

Около 00:36 6 ноября 2022 года в Запорожье раздались взрывы.

"В Запорожье раздаются взрывы! Берегите себя!", — об этом сообщило Общественное.

Находитесь в укрытиях и следите за сообщениями официальных властей.

"Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!", — написал в социальных сетях секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Напомним, что ранее воздушная тревога охватила восток и юг Украины.

Заметим, что российские кафиры вечером 2 ноября атаковали пригород Запорожья. Власти сообщали об уничтожении вражеских беспилотников.

Читайте также:

Удары врага по энергообъектам были болезненными: ситуация в Запорожье

Удары врага по энергообъектам были болезненными: ситуация в Запорожье

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3369
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация