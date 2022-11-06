В городе и области объявлена воздушная тревога
Около 00:36 6 ноября 2022 года в Запорожье раздались взрывы.
"В Запорожье раздаются взрывы! Берегите себя!", — об этом сообщило Общественное.
Находитесь в укрытиях и следите за сообщениями официальных властей.
"Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!", — написал в социальных сетях секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
Напомним, что ранее воздушная тревога охватила восток и юг Украины.
Заметим, что российские кафиры вечером 2 ноября атаковали пригород Запорожья. Власти сообщали об уничтожении вражеских беспилотников.
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