В городе и области объявлена воздушная тревога

Около 00:36 6 ноября 2022 года в Запорожье раздались взрывы.

"В Запорожье раздаются взрывы! Берегите себя!", — об этом сообщило Общественное.

Находитесь в укрытиях и следите за сообщениями официальных властей.

"Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!", — написал в социальных сетях секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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Напомним, что ранее воздушная тревога охватила восток и юг Украины.

Заметим, что российские кафиры вечером 2 ноября атаковали пригород Запорожья. Власти сообщали об уничтожении вражеских беспилотников.

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