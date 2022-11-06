У міста та області оголошена повітряна тривога

Близько 00:36 6 листопада 2022 року у Запоріжжі пролунали вибухи.

"У Запоріжжі лунають вибухи! Бережіть себе!", - про це повідомило Суспільне.

Перебувайте в укриттях та слідкуйте за повідомленнями офіційної влади.

"Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!", - написав у соціальних мережах секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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Нагадаємо, що раніше повітряна тривога охопила схід та південь України.

Зауважимо, що російські окупанти ввечері 2 листопада атакували передмістя Запоріжжя. Влада повідомляла про знищення ворожих безпілотників.

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