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Россия шестью ракетами обстреляла Покровск: три из них попали в школу

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2305
Время на прочтение
1 мин
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Россия шестью ракетами обстреляла Покровск: три из них попали в школу

Фото: Associated Press

Последствия обстрелов устанавливаются.

Российские террористы вечером 3 ноября шестью ракетами обстреляли город Покровск Донецкой области.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Российские террористы нанесли 6 ракетных ударов по Покровску. Три из них попали в школу и еще один в частный сектор города. Сейчас устанавливаются последствия этих попаданий и место и последствия еще двух прилетов", — сообщил Тимошенко.

Ракетные обстрелы Украины

С 24 февраля российские террористы регулярно обстреливают Украину ракетами. Последний массированный ракетный удар был зафиксирован в понедельник, 31 октября. Тогда российские террористы выпустили по Украине 55 крылатых ракет, из которых 45 удалось сбить.

Оккупанты целились по энергетической инфраструктуре Украины. Forbes подсчитал, что Россия в течение 31 октября атаковала Украину ракетами разных типов и беспилотниками на общую сумму около 760 млн долларов.

Украинская военная разведка считает, что ракетный террор будет продолжаться. Цель – это дестабилизация ситуации в Украине и распространение паники среди гражданских.

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Дата публикации
Просмотры
2305
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