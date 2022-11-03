Россия шестью ракетами обстреляла Покровск: три из них попали в школу

Последствия обстрелов устанавливаются.
Российские террористы вечером 3 ноября шестью ракетами обстреляли город Покровск Донецкой области.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Российские террористы нанесли 6 ракетных ударов по Покровску. Три из них попали в школу и еще один в частный сектор города. Сейчас устанавливаются последствия этих попаданий и место и последствия еще двух прилетов", — сообщил Тимошенко.
Ракетные обстрелы Украины
С 24 февраля российские террористы регулярно обстреливают Украину ракетами. Последний массированный ракетный удар был зафиксирован в понедельник, 31 октября. Тогда российские террористы выпустили по Украине 55 крылатых ракет, из которых 45 удалось сбить.
Оккупанты целились по энергетической инфраструктуре Украины. Forbes подсчитал, что Россия в течение 31 октября атаковала Украину ракетами разных типов и беспилотниками на общую сумму около 760 млн долларов.
Украинская военная разведка считает, что ракетный террор будет продолжаться. Цель – это дестабилизация ситуации в Украине и распространение паники среди гражданских.
Читайте также:
- "Если поднимем до 95% — это фантастика": эксперт о перспективах украинского ПВО и приземлении дронов без взрыва
- Получила ли Россия иранские баллистические ракеты – пока неизвестно: Данилов сказал, что Украина ведет учет
- Есть ли чем Украина защищаться от иранских ракет: в комитете ВР по вопросам нацбезопасности ответили