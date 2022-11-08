Россия пытается настроить страны Африки против ЕС – МИД Чехии

Глава внешнеполитического ведомства Чехии Ян Липавски заявил, что российская пропаганда пытается настроить страны Африки против Европейского союза.

Он отметил, что Евросоюз должен более активно противостоять российской пропаганде в Африке, сообщает издание Anews.

Во время выступления на открытии двухдневной конференции в рамках председательства Чехии в Евросоюзе, которая проходила в Праге с участием представителей стран африканского региона Сахель, Липавски сказал, что очень важно сохранять хорошие отношения между странами Африки и Европейского союза.

Дипломат подчеркнул, что регион Сазель очень важен как для Евросоюза, так и международной безопасности. Кроме того, Липавски заявил, что сейчас Россия проводит пропагандистскую кампанию в Африке с целью настроить страны континента против Евросоюза.

Он призвал страны ЕС более активно противостоять этому.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина никогда не использовала "зерновой коридор" в военных целях.

Также мы ранее сообщали, что после заявлений РФ украинская сторона заявила о невозможности экспорта зерна из-за действий Кремля, что создает угрозу голода в ряде стран Азии и Африки. Однако впоследствии Украина, ООН и Турция согласовали движение в Черном море 14 судов, невзирая на позицию РФ.

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