Росія намагається налаштувати країни Африки проти ЄС - МЗС Чехії

Голова зовнішньополітичного відомства Чехії Ян Ліпавскі заявив, що російська пропаганда намагається налаштувати країни Африки проти Європейського союзу.

Він зазначив, що Євросоюз повинен більш активно протистояти російській пропаганді в Африці, повідомляє видання Anews.

Під час свого виступу на відкритті дводенної конференції в рамках головування Чехії в Євросоюзі, яка проходила у Празі за участю представників країн африканського регіону Сахель, Ліпавські сказав, що дуже важливо зберігати хороші відносини між країнами Африки та Європейського союзу.

Дипломат підкреслив, що регіон Сазель дуже важливий як для Євросоюзу, так і для міжнародної безпеки. Крім того, Ліпавські заявив, що зараз Росія веде пропагандистську кампанію у Африці з метою налаштувати країни континенту проти Євросоюзу.

Він закликав країни ЄС більш активно протистояти цьому.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що Україна ніколи не використовувала "зерновий коридор" із воєнною метою.

Також ми раніше повідомляли, що після заяв РФ українська сторона заявила про неможливість експорту зерна через дії Кремля, що створює загрозу голоду в низці країн Азії та Африки. Проте згодом Україна, ООН та Туреччина погодили рух у Чорному морі 14 суден, незважаючи на позицію РФ.

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