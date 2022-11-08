У КНДР заявили, що не постачали зброю Росії

У КНДР запевняють, що "ніколи не торгували зброєю з Росією"

Керівництво Північної Кореї відкинуло заяви США про те, що країна почала постачати артилерійські системи Росії у якості допомоги у її агресії проти України.

Про це повідомляє агенція AFP з посилання північнокорейське державне видання KCNA.

У заяві заступника директора з закордонних справ Міністерства оборони Північної Кореї йдеться проти, що заяви США про те, що КНДР постачає Росії свою зброю для війни проти України - є "безпідставними чутками".

Представник міністерства оборони Північної Кореї запевняє, що нібито КНДР ніколи не мала торгівлі зброєю з Росією і не планує розпочинати цей процес в майбутньому.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що у РФ є проблеми з кількістю боєприпасів. Частина з них застаріла, а ще частина потрапляє на фронт одразу з конвеєра.

Також ми інформували, що Росія домовилася про постачання боєприпасів із КНДР.

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