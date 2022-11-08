Байден привітав Нетаньяху з перемогою на виборах у Ізраїлі

Президент США Джо Байден провів розмову з новообраним лідером Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, під час якої наголосив на "непохитній підтримці безпеки Ізраїлю за сторони США".

Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Вона зазначила, що під час розмови американський лідер запевнив у міцності двохсторонніх відносин між країнами. Також Байден наголосив, що США будуть і надалі підтримувати Ізраїль у сфері безпеки.

Нагадаємо, раніше виборча комісія оголосила перемогу ультраправого блоку Беньяміна Нетаньягу, який отримав більшість місць у парламенті Ізраїлю.

Також ми інформували, що ізраїльські військові завдали кілька ударів по військовому об'єкту на території сектору Гази.

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