Ізраїль наніс удар по сектору Гази

Удар був нанесений у відповідь на ракетний обстріл бойовиків ХАМАС

Ізраїльскі військові завдали кілька ударів по військовому об'єкту на території сектору Гази.

Про це повідомляє Times of Israel.

Повідомляється, що ізраїльскі літаки завдали кілька ударів по підземному військовому об'єкту в центральній частині сектора Гази. Терористична організація ХАМАС використовує цей об'єкт для виробництва ракет.

Це перший подібний інцидент у регіоні з початку серпня, коли ізраїльські військові провели операцію "Світанок" проти руху "Ісламський джихад", який діє на території сектора Гази.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що очільник МЗС РФ Сергій Лавров провів зустріч у Москві з лідером палестинського терористичного руху ХАМАС Ісмаїлом Ганією.

Торік на території палестинської автономії у місті Шхем затримали лідера терористичної організації ХАМАС. Його підозрюють у причетності до діяльності організації. Крім того, він фігурує у парламентському списку "Аль-Кудс", який представляє інтереси ХАМАСу в Палестинській національній адміністрації.

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