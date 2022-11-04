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Церковне свято 4 листопада - кому моляться віряни, прикмети дня

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
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Церковне свято 4 листопада - кому моляться віряни, прикмети дня

4 листопада - день пам'яті святого Аверкія / Фото: pixabay.com

Що можна робити 4 листопада, а що суворо забороняє Церква - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Православне свято 4 листопада - день пам'яті святого Аверкія

4 листопада вшановують пам’ять святого Аверкія. Що нам відомо про цей день?

Жив святий Аверкій в II столітті, був єпископом міста Єрополь в Малій Азії. В ті часи місто заселяли язичники, а тому святий щодня молився за спасіння їхніх душ та просив Господа навернути населення міста на праведний шлях.

Одного разу з'явився йому Ангел Божий і звелів розтрощити всіх язичницьких ідолів. Слово Господа Аверкій виконав з ревнощами, за що ідолопоклонники захотіли вбити єпископа. Почувши це, він сам прийшов на місце народних зборів та відкрито розповів язичникам про їхні гріхи. Народ намагався схопити єпископа. Проте в цей час у натовпі почулися крики трьох біснуватих юнаків. Святитель вигнав бісів з них за допомогою молитви. Побачивши це чудо, жителі Єрополя попросили Аверкія навчити їх християнству та охрестити.

У віці 72-х років вирушив єпископ у довгу подорож до Риму. На шляху назад він зайшов до Месопотамії та Сирії. Там зустрівся з багатьма християнами і ще сильніше скріпив їх у святій вірі. Багато років він захищав Церкві, поки не помер своєю смертю 193 року.

Народні прикмети

  • Яка погода 4 листопада - такою буде вся зима.
  • Цілий день ясно - чекайте на похолодання.
  • Зранку дощить або туман - тепло ще протримається кілька днів.
  • Суха погода - наступний рік буде неврожайним.

Що не можна робити 4 листопада

  • Краще не працювати фізично, а піти до храму і помолитися.
  • Не лайтеся і не лихословте.

Що можна робити вірянам

  • День вважається вдалим для весілля.
  • Помоліться перед іконою Божої Матері і попросіть в неї благословення.

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Дата публікації
Перегляди
5494
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