Церковный праздник 4 ноября – кому молятся верующие, приметы дня

Что можно делать 4 ноября, а что строго-настрого запрещает Церковь — читайте в материале ТСН.ua.

Православный праздник 4 ноября – день памяти святого Аверкия

4 ноября чтят память святого Аверкия. Что нам известно об этом дне?

Жил святой Аверкий во II веке, был епископом города Ерополь в Малой Азии. В те времена город заселяли язычники, поэтому святой ежедневно молился за спасение их душ и просил Господа обратить население города на праведный путь.

Однажды явился ему Ангел Божий и велел сокрушить всех языческих идолов. Слово Господа Аверкий исполнил с ревностью, за что идолопоклонники захотели убить епископа. Услышав это, он сам пришел на место народного собрания и открыто рассказал язычникам об их грехах. Народ пытался схватить епископа. Однако в это время в толпе раздались крики трех бесноватых юношей. Святитель изгнал бесов из них с помощью молитвы. Увидев это чудо, жители Ерополя попросили Аверкия научить их христианству и окрестить.

В возрасте 72-х лет епископ отправился в долгое путешествие в Рим. На обратном пути он зашел в Месопотамию и Сирию. Там встретился со многими христианами и еще более скрепил их в святой вере. Многие годы он защищал Церковь, пока не умер своей смертью в 193 году.

Народные приметы

Какая погода 4 ноября — такова будет вся зима.

Целый день ясно – ждите похолодания.

Утром дождь или туман – тепло еще продержится несколько дней.

Сухая погода – следующий год будет неурожайным.

Что нельзя делать 4 ноября

Лучше не работать физически, а пойти в храм и помолиться.

Не ругайтесь и не злословьте.

Что можно делать верующим

День считается удачным для свадьбы.

Помолитесь перед иконой Божией Матери и попросите у нее благословения.

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