Астрологический прогноз на 4 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: прилив сил, который в этот день почувствует каждый, даст ощущение всесильности – покажется, что по плечу будет любая, даже самая сложная, задача. Нельзя сказать, что это не так, но есть одно условие, которое необходимо соблюсти: важно держать под контролем эмоции – они помешают достичь поставленной цели.

Символ дня: лабиринт.

Стихия дня: Огонь, Земля.

Энергетика дня: активный день.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный.

Счастливые камни дня: опал, сердолик.

За какую часть тела отвечает: позвоночник.

Болезни дня: при первых же симптомах начинающейся болезни необходимо сразу же обратиться к врачу – так удастся избежать нежелательных последствий.

Сны дня: сны нынешней лунной ночи дадут ответ на важный житейский вопрос – главное, правильно расшифровать его "сюжет".

Стрижка дня: время благоприятно для стрижки.

Афоризм дня: "Любое препятствие преодолевается настойчивостью" (Леонардо да Винчи).

Ангел-хранитель дня: Бэлом – соединяет любящие сердца.

Магия и мистика дня: можно совершать магические обряды, использующие силу полудрагоценным камней.

Табу дня: нельзя использовать в быту колющие и режущие предметы – даже хлеб желательно не резать, а ломать руками.

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