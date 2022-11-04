Астрологический прогноз на 4 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: прилив сил, который в этот день почувствует каждый, даст ощущение всесильности – покажется, что по плечу будет любая, даже самая сложная, задача. Нельзя сказать, что это не так, но есть одно условие, которое необходимо соблюсти: важно держать под контролем эмоции – они помешают достичь поставленной цели.
Символ дня: лабиринт.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Энергетика дня: активный день.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный.
Счастливые камни дня: опал, сердолик.
За какую часть тела отвечает: позвоночник.
Болезни дня: при первых же симптомах начинающейся болезни необходимо сразу же обратиться к врачу – так удастся избежать нежелательных последствий.
Сны дня: сны нынешней лунной ночи дадут ответ на важный житейский вопрос – главное, правильно расшифровать его "сюжет".
Стрижка дня: время благоприятно для стрижки.
Афоризм дня: "Любое препятствие преодолевается настойчивостью" (Леонардо да Винчи).
Ангел-хранитель дня: Бэлом – соединяет любящие сердца.
Магия и мистика дня: можно совершать магические обряды, использующие силу полудрагоценным камней.
Табу дня: нельзя использовать в быту колющие и режущие предметы – даже хлеб желательно не резать, а ломать руками.
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