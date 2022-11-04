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Астрологический прогноз на 4 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
198
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 4 ноября

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: прилив сил, который в этот день почувствует каждый, даст ощущение всесильности – покажется, что по плечу будет любая, даже самая сложная, задача. Нельзя сказать, что это не так, но есть одно условие, которое необходимо соблюсти: важно держать под контролем эмоции – они помешают достичь поставленной цели. 

Символ дня: лабиринт. 

Стихия дня: Огонь, Земля. 

Энергетика дня: активный день. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный. 

Счастливые камни дня: опал, сердолик. 

За какую часть тела отвечает: позвоночник. 

Болезни дня: при первых же симптомах начинающейся болезни необходимо сразу же обратиться к врачу – так удастся избежать нежелательных последствий. 

Сны дня: сны нынешней лунной ночи дадут ответ на важный житейский вопрос – главное, правильно расшифровать его "сюжет".

Стрижка дня: время благоприятно для стрижки. 

Афоризм дня: "Любое препятствие преодолевается настойчивостью" (Леонардо да Винчи). 

Ангел-хранитель дня: Бэлом – соединяет любящие сердца.

Магия и мистика дня: можно совершать магические обряды, использующие силу полудрагоценным камней. 

Табу дня: нельзя использовать в быту колющие и режущие предметы – даже хлеб желательно не резать, а ломать руками. 

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Дата публикации
Просмотры
198
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