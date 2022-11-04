Астрологічний прогноз на 4 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: приплив сил, який цього дня відчує кожен, дасть відчуття всесильності – здаватиметься, що до снаги буде будь-яке, навіть найскладніше, завдання. Не можна сказати, що це не так, але є одна умова, якої необхідно дотриматися: важливо тримати під контролем емоції – вони завадять досягти поставленої мети.

Символ дня: лабіринт.

Стихії дня: Вогонь, Земля.

Енергетика дня: активний день.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: зелений, смарагдовий.

Щасливе каміння дня: опал, сердолік.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: за перших симптомів хвороби, що починається, необхідно одразу ж звернутися до лікаря – так вдасться уникнути небажаних наслідків.

Сни дня: сни нинішньої місячної ночі дадуть відповідь на важливе життєве запитання – головне, правильно розшифрувати його "сюжет".

Стрижка дня: час сприятливий для стрижки.

Афоризм дня: "Будь-яка перешкода долається наполегливістю" (Леонардо да Вінчі).

Ангел-охоронець дня: Белом – поєднує закохані серця.

Магія та містика дня: можна здійснювати магічні обряди, що використовують силу напівдорогоцінного каміння.

Табу дня: не можна використовувати в побуті гострі предмети – навіть хліб бажано не різати, а ламати руками.

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