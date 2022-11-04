Полиция эвакуировала из Марьинки все гражданское население

В соседней Красногоровке остается около 800 человек
Из села Марьинка в Донецкой области было эвакуировано все гражданское население.
Об этом сообщает Национальная полиция.
В сообщении правоохранителей указывается, что на территории населенного пункта не осталось ни одного уцелевшего здания из-за постоянных обстрелов врага.
В течение восьми месяцев войны полицейский экипаж "Белый ангел" помогал людям эвакуироваться из населенного пункта в более безопасные места. В Марьинке больше не осталось гражданского населения.
Также правоохранители сообщили, что в соседней Красногоровке остается около 800 человек, хотя из-за постоянных обстрелов оккупантов там отсутствуют вода, свет, газоснабжение.
Правоохранители продолжают работу по эвакуации гражданского населения.
Напомним, ранее сообщалось, что у Донецкой области в результате обстрела российских оккупантов погибли семь гражданских людей.
Также мы информировали, что российские террористы вечером 3 ноября шестью ракетами обстреляли город Покровск Донецкой области.
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