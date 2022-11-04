Полиция эвакуировала из Марьинки все гражданское население

В соседней Красногоровке остается около 800 человек

Из села Марьинка в Донецкой области было эвакуировано все гражданское население.

Об этом сообщает Национальная полиция.

В сообщении правоохранителей указывается, что на территории населенного пункта не осталось ни одного уцелевшего здания из-за постоянных обстрелов врага.

В течение восьми месяцев войны полицейский экипаж "Белый ангел" помогал людям эвакуироваться из населенного пункта в более безопасные места. В Марьинке больше не осталось гражданского населения.

Также правоохранители сообщили, что в соседней Красногоровке остается около 800 человек, хотя из-за постоянных обстрелов оккупантов там отсутствуют вода, свет, газоснабжение.

Правоохранители продолжают работу по эвакуации гражданского населения.

Напомним, ранее сообщалось, что у Донецкой области в результате обстрела российских оккупантов погибли семь гражданских людей.

Также мы информировали, что российские террористы вечером 3 ноября шестью ракетами обстреляли город Покровск Донецкой области.

Зеленский за 3 ноября: на фронте ребята идут вперед, оккупанты – за кораблями

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