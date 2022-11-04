Поліція евакуювала з Мар'їнки все цивільне населення

З села Мар'їнка, що у Донецькі області, було евакуйовано все цивільне населення.

Про це повідомляє Національна поліція.

У повідомлені правоохоронців вказується, що на території населеного пункту не лишилось жодної вцілілої будівлі через постійні обстріли ворога.

Протягом восьми місяців війни поліцейський екіпаж "Білий янгол" допомагав людям евакуюватись з населеного пункту у більш безпечні місця. Наразі у Мар'їнці більше не лишилось цивільного населення.

Також правоохоронці повідомили, що у сусідній Красногорівці лишається приблизно 800 людей, хоча через постійні обстріли окупантів там відсутні вода, світло, газопостачання.

Правоохоронці продовжують роботу по евакуації цивільного населення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Донецькій області в результаті обстрілу російських окупантів загинуло сім цивільних людей.

Також ми інформували, що російські терористи ввечері, 3 листопада, шістьма ракетами обстріляли місто Покровськ Донецької області.

Зеленський за 3 листопада: на фронті хлопці йдуть вперед, окупанти – за кораблями

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