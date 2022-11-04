Израиль нанес удар по сектору Газа

Удар был нанесен в ответ на ракетные обстрелы боевиков ХАМАС

Израильские военные нанесли несколько ударов по военному объекту на территории сектора Газа.

Об этом сообщает Times of Israel.

Сообщается, что израильские самолеты нанесли несколько ударов по подземному военному объекту в центральной части сектора Газа. Террористическая организация ХАМАС использует этот объект для производства ракет.

Это первый подобный инцидент в регионе с начала августа, когда израильские военные провели операцию "Рассвет" против движения "Исламский джихад", действующего на территории сектора Газа.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу в Москве с лидером палестинского террористического движения ХАМАС Исмаилом Ганией.

В прошлом году на территории палестинской автономии в городе Шхем был задержан лидер террористической организации ХАМАС. Он подозревается в причастности к деятельности организации. Кроме того, он фигурирует в парламентском списке "Аль-Кудс", представляющем интересы ХАМАСа в Палестинской национальной администрации.

Читайте также: