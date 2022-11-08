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Байден поздравил Нетаньяху с победой на выборах в Израиле

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Байден поздравил Нетаньяху с победой на выборах в Израиле

Фото: Associated Press

Президент США заверил в поддержке безопасности Израиля

Президент США Джо Байден провел разговор с вновь избранным лидером Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которого заявил о  "непреклонной поддержке безопасности Израиля за стороны США".

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что в ходе разговора американский лидер заверил в прочности двусторонних отношений между странами. Также Байден подчеркнул, что США будут и дальше поддерживать Израиль в сфере безопасности.

Напомним, ранее избирательная комиссия объявила победу ультраправого блока Беньямина Нетаньяху, получившего большинство мест в парламенте Израиля.

Также мы информировали, что израильские военные нанесли несколько ударов по военному объекту на территории сектора Газа.

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Дата публикации
Просмотры
14
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