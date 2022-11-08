Не народные: Притула извинился за видео с "Байрактарами"

Волонтер Сергей Притула попросил прощения за досадный инцидент с видео с дронами, которые накануне появилось в Сети.

Соответствующая информация появилась на странице его имени благотворительного фонда.

Выяснилось, что на видео не народные беспилотники, на которые собирали средства украинцы, а другие «Байракты».

«Дорогие друзья, произошел досадный инцидент, за который хотим попросить у вас прощения. Сегодня мы получили видео работы байракторов от наших военных и обнародовали его. Как оказалось, мы получили часть видео с работой других украинских байракторов. Спасибо всем, кто помог нам это обнаружить. Ваше доверие — наша величайшая ценность, и так будет всегда».

Притула добавил, что предварительное видео с дронами удалили.

«Будем дальше работать таким образом, чтобы наша система верификации видео не давала сбоев.

Спокойной ночи всем нам, а россиянам нет. Потому что над ними летают наши Народные Байракторы», — резюмировал он.

Напомним, что ранее говорилось, что в Украине планируется не только производство знаменитых беспилотников, но и научно-техническая часть. Об этом заявил основатель компании Халюк Байрактар.

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