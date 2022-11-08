Лидер республиканцев в Палате представителей поддержал Украину перед выборами

Лидер республиканцев в Палате представителей рассказал, как будет поставляться оружие Украины в случае их победы на выборах

Лидер Республиканской партии в Палате представителей США Кевин Маккарти, который скоро может стать спикером, заявил о поддержке Украины.

Об этом он заявил в интервью CNN.

Маккарти отметил, что он очень поддерживает Украину, но в случае победы его партии на выборах Украина больше не сможет рассчитывать на автоматическую поддержку всех своих запросов о помощи.

Он заявил, что его однопартийцы потребуют большей подотчетности в вопросах поставок оружия.

"Нужен не открытый чек, а уверенность, что ресурсы устремляются туда, где это нужно. И нужно, чтобы Конгресс и Сенат имели возможность открыто обсуждать это", – заявил Маккарти.

Напомним, ранее сообщалось, что будущее помощи США Украине может зависеть от того, кто будет контролировать Конгресс 2023 года.

Также мы информировали, что по данным Министерства финансов от февраля Украина получила около 19,4 млрд долларов финансовой помощи от иностранных партнеров.

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