Лідер республіканців у Палаті представників підтримав Україну перед виборами

Лідер республіканців у Палаті представників розповів, як буде постачатись зброя України у випадку їх перемоги на виборах

Лідер Республіканської партії у Палаті представників США Кевін Маккарті, який скоро може стати спікером, заявив про підтримку України.

Про це він заявив у своєму інтерв'ю CNN.

Маккарті зазначив, що він дуже підтримує Україну, але у випадку перемоги його партії на виборах, Україна більше не зможе розраховувати на автоматичну підтримку всіх своїх запитів про допомогу.

Він заявив, що його однопартійці будуть вимагати більшої підзвітності у питаннях поставок зброї.

"Потрібен не відкритий чек, а упевненість, що ресурси спрямовуються туди, де це потрібно. І потрібно, щоб Конгрес і Сенат мали можливість відкрито обговорювати це", – заявив Маккарті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що майбутнє допомоги США Україні може залежати від того, хто контролюватиме Конгрес 2023 року.

Також ми інформували, що за даними Міністерства фінансів, від лютого Україна отримала близько 19,4 млрд доларів фінансової допомоги від іноземних партнерів.

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