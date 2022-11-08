Глава Пентагона обсудил с министром обороны Италии поставки ПВО в Украину

Министры также обсудили наращивание сотрудничества в сфере помощи Украине

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин обсудил со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто военную поддержку Украины, в частности, темой разговора стали поставки ПВО.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Во время разговора министры обсудили тесные отношения между странами в оборонной сфере, а также наращивание сотрудничества в сфере помощи Украине, включая поставки ПВО.

Ллойд Остин поблагодарил нового министра обороны Италии, который обещает продолжать безопасность поддержки Украины, которая защищается от российской агрессии.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджия Мэлони выступает за продолжение военной помощи Украине в борьбе против РФ.

Также она уверяла, что Украина может рассчитывать на поддержку нового итальянского правительства.

Читайте также: