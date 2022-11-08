Глава Пентагона обсудил с министром обороны Италии поставки ПВО в Украину

Министры также обсудили наращивание сотрудничества в сфере помощи Украине
Глава Министерства обороны США Ллойд Остин обсудил со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто военную поддержку Украины, в частности, темой разговора стали поставки ПВО.
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
Во время разговора министры обсудили тесные отношения между странами в оборонной сфере, а также наращивание сотрудничества в сфере помощи Украине, включая поставки ПВО.
Ллойд Остин поблагодарил нового министра обороны Италии, который обещает продолжать безопасность поддержки Украины, которая защищается от российской агрессии.
Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджия Мэлони выступает за продолжение военной помощи Украине в борьбе против РФ.
Также она уверяла, что Украина может рассчитывать на поддержку нового итальянского правительства.
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