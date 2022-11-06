В Винницкой области силы ПВО сбили два вражеских беспилотника

Глава ОВА поблагодарил украинских защитников.
На днях в Винницкой области украинские защитники сбили два вражеских беспилотника, которые запустили российские оккупанты.
Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
"Два беспилотника сбили над Виннитчиной 4 ноября. Спасибо нашим воинам!", — написал в своем сообщении руководитель области со ссылкой на оперативное командование "Юг".
Напомним, на юге российские оккупанты активизировали беспилотную разведку. Враг выпустил более четырех десятков дронов-шпионов. В ОК "Юг" говорят, на в южнобузском операционном районе, как и в целом, в зоне ответственности ситуация сложная, насыщенная событиями, но контролируется Силами обороны.
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