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В Винницкой области силы ПВО сбили два вражеских беспилотника

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
574
Время на прочтение
1 мин
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В Винницкой области силы ПВО сбили два вражеских беспилотника

Фото иллюстративное / Фото: Associated Press

Глава ОВА поблагодарил украинских защитников.

На днях в Винницкой области украинские защитники сбили два вражеских беспилотника, которые запустили российские оккупанты.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

"Два беспилотника сбили над Виннитчиной 4 ноября. Спасибо нашим воинам!", — написал в своем сообщении руководитель области со ссылкой на оперативное командование "Юг".

Напомним, на юге российские оккупанты активизировали беспилотную разведку. Враг выпустил более четырех десятков дронов-шпионов. В ОК "Юг" говорят, на в южнобузском операционном районе, как и в целом, в зоне ответственности ситуация сложная, насыщенная событиями, но контролируется Силами обороны.

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Дата публикации
Просмотры
574
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