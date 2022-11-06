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На Вінниччині сили ППО збили два ворожих безпілотники

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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На Вінниччині сили ППО збили два ворожих безпілотники

Фото ілюстративне / Фото: Associated Press

Голова ОВА подякував українським захисникам.

Днями у Вінницькій області українські захисники збили два ворожі безпілотники, які запустили російські окупанти.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. 

"Два безпілотника збили над Вінниччиною 4 листопада. Дякую нашим воїнам!", - написав у своєму дописі керівник області з посиланням на оперативне командування "Південь".

Нагадаємо, на півдні російські окупанти активізували безпілотну розвідку. Ворог випустив понад чотири десятки дронів-шпигунів. В ОК "Південь" кажуть, на в південнобузькому операційному районі, як і в цілому, в зоні відповідальності ситуація складна, насиченим подіями, але контролюється Силами оборони.

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Дата публікації
Перегляди
493
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