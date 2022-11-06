На Вінниччині сили ППО збили два ворожих безпілотники

Голова ОВА подякував українським захисникам.
Днями у Вінницькій області українські захисники збили два ворожі безпілотники, які запустили російські окупанти.
Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
"Два безпілотника збили над Вінниччиною 4 листопада. Дякую нашим воїнам!", - написав у своєму дописі керівник області з посиланням на оперативне командування "Південь".
Нагадаємо, на півдні російські окупанти активізували безпілотну розвідку. Ворог випустив понад чотири десятки дронів-шпигунів. В ОК "Південь" кажуть, на в південнобузькому операційному районі, як і в цілому, в зоні відповідальності ситуація складна, насиченим подіями, але контролюється Силами оборони.
Читайте також:
- Постачання іранських дронів до РФ: Тегеран вимагатиме від Москви рівноправних відносин
- У Чорному морі чергують три ворожі кораблі без ракетоносіїв: чому це може бути заколисування уваги
- ЗСУ ліквідували майже 76 тис. російських загарбників: за добу знищили 490 осіб