Враг активизировал беспилотную разведку – оперативное командование "Юг"

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины: итог за 05.11.2022
В южнобугском операционном районе, как и в целом, в зоне ответственности ситуация сложная, насыщенная событиями, но контролируется Силами обороны.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
Противник совершает оборонительные действия и пытается удержать занятые рубежи. Продолжает наносить огненное поражение украинских позиций, используя для этого реактивные системы залпового огня, тяжелую крупнокалиберную артиллерию, минометы, танки, барражируя снаряды.
В целях уточнения положения украинских войск и корректировки огня артиллерии в течение боевого дня зафиксирована активизация беспилотной разведки. Враг выпустил более четырех десятков дронов-шпионов.
Трижды по недавно освобожденным населенным пунктам Бериславщины прилетали вражеские дроны-камикадзе типа «Ланцет», еще два раза враг атаковал беспилотниками, снаряженными ВОГами, и трижды – штурмовой и армейской авиацией. Люди не пострадали.
После обеда, по Мировской и Марганецкой общин Никопольщины враг ударил тяжелой артиллерией и «Ураганом». Без человеческих утрат.
А вот поздно вечером, в результате обстрела Мировской общины, вражеский снаряд попал в жилой дом. Раненый 9-летний ребенок госпитализирован.
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Напомним, что ранее Воздушные силы "приземлили" два вертолета, ракеты и 14 беспилотников.