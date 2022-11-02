В Сербии сбили неизвестный беспилотник вблизи военного объекта

В среду, 2 ноября, во второй половине дня Силы армии Сербии сбили неизвестный беспилотник, двигавшийся со стороны Копаоника в поселок Рашка.

Об этом сообщает сербское издание РТС.

Беспилотник был сбит с применением средств радиоэлектронного подавления в непосредственной близости от военных объектов в гарнизоне поселка Рашка.

"В соответствии с приказом Президента Республики и главнокомандующего Вооруженными силами Сербии Александра Вучича, Вооруженные силы Сербии принимают усиленные меры по обнаружению, отслеживанию и обезвреживанию беспилотных летательных аппаратов рядом с военными объектами", — сообщает издание со ссылкой на Минобороны страны.

Также сообщается, что во вторник, 1 ноября, беспилотники были замечены в районе Мердара и в окрестностях поселка Рашка, которые могли вести наблюдение и за казармами и позициями вооруженных сил Сербии.

Напомним, Сербия продолжает политику сближения с Россией, несмотря на свой статус кандидата в члены Европейского союза. Руководство Германии требует от президента Сербии Александра Вучича определиться, куда страна будет двигаться в геополитическом плане.

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