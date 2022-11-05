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Иран соврал даже в признании поставок беспилотников в Россию — Зеленский

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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177
Время на прочтение
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Иран соврал даже в признании поставок беспилотников в Россию — Зеленский

Фото: Associated Press

Президент подчеркнул, что никто из террористов или их сообщников не останется безнаказанным.

Появились сообщения из Ирана от официальных представителей. Там решили признать, что поставляли беспилотники для российского террора. Но и в этом признании они соврали.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября в вечернем обращении к украинцам.

"Мы ежесуточно сбиваем иранские дроны минимум по десять штук, а иранский режим утверждает, что якобы дал немного и еще до начала полномасштабного вторжения. Только за один вчерашний день было уничтожено 11 "Шахедов". Мы точно знаем, что иранские инструкторы учили российских террористов пользоваться дронами, а в Тегеране об этом вообще молчат", — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что если в Иране и дальше будут врать об очевидном, то это означает, что мир будет прилагать еще больше усилий, чтобы расследовать террористическое сотрудничество российского и иранского режимов и то, чем Россия платит Ирану за такое сообщнечиство.

"Не будет такого в современном мире, чтобы кто-то из террористов или их сообщников остался безнаказанным", — подытожил президент.

Напомним, в МИД Украины отреагировали на признание Ирана в поставках боевых дронов в Россию.

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Дата публикации
Просмотры
177
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