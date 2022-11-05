Иран соврал даже в признании поставок беспилотников в Россию — Зеленский

Президент подчеркнул, что никто из террористов или их сообщников не останется безнаказанным.

Появились сообщения из Ирана от официальных представителей. Там решили признать, что поставляли беспилотники для российского террора. Но и в этом признании они соврали.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября в вечернем обращении к украинцам.

"Мы ежесуточно сбиваем иранские дроны минимум по десять штук, а иранский режим утверждает, что якобы дал немного и еще до начала полномасштабного вторжения. Только за один вчерашний день было уничтожено 11 "Шахедов". Мы точно знаем, что иранские инструкторы учили российских террористов пользоваться дронами, а в Тегеране об этом вообще молчат", — отметил он.

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Зеленский подчеркнул, что если в Иране и дальше будут врать об очевидном, то это означает, что мир будет прилагать еще больше усилий, чтобы расследовать террористическое сотрудничество российского и иранского режимов и то, чем Россия платит Ирану за такое сообщнечиство.

"Не будет такого в современном мире, чтобы кто-то из террористов или их сообщников остался безнаказанным", — подытожил президент.

Напомним, в МИД Украины отреагировали на признание Ирана в поставках боевых дронов в Россию.

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