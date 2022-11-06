Оккупанты без успеха пытались наступать в Чугуевском районе — ОВА

Армия Российской Федерации пыталась наступать в Чугуевском районе Харьковщины. Впрочем, оккупанты отступили с потерями из-за отпора украинских военных.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"На линии столкновения наши военные продолжают оказывать эффективное сопротивление оккупантам. Враг пытался идти в наступление в районе населенного пункта Зыбино Чугуевского района, но под огнем наших защитников отступил с потерями", — заявил он.

Синегуб также рассказал о сутки в области. По его словам, россияне продолжили обстрелы территорий Купянского, Харьковского и Чугуевского районов, прилегающих к линии столкновения и границы с агрессорской Россией.

"В минувшие сутки случаев получения гражданскими ранения в результате вражеских обстрелов не зафиксировано", — подчеркнул руководитель ОВА.

Напомним, российские оккупанты продолжают вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Удары противника подверглись районам более 35 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

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