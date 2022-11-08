Не народні: Притула перепросив за відео з "Байрактарами"

Волонтер Сергій Притула попросив вибачення за прикрість з відео з дронами, які напередодні з’явилося у Мережі.

Відповідна інформація з’явилася на сторінці його іменного благодійного фонду.

З’ясувалося, що на відео не народні безпілотники, на які збирали кошти українці, а інші «Байрактами».

«Дорогі друзі, сталася прикрість, за яку хочемо попросити у вас вибачення. Сьогодні ми отримали відео роботи байрактарів від наших військових і оприлюднили його. Як виявилося, ми отримали частину відео з роботою інших українських байрактарів. Дякуємо всім, хто допоміг нам це виявити. Ваша довіра — наша найбільша цінність, і так буде завжди».

Притула додав, що попереднє відео з дронами видалили.

«Надалі працюватимемо таким чином, щоб наша система верифікації відео не давала збоїв.

Доброї ночі всім нам, а росіянам — ні. Бо над ними літають наші Народні Байрактари», - резюмував він.

Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що в Україні планується не лише виробництво знаменитих безпілотників, а й науково-технічна частина. Про це заявив засновник компанії Халюк Байрактар.

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