Арестович объяснил, когда в войне с Россией наступит коренной перелом

Уже сейчас у России начались огромные проблемы, которые будут только усугубляться

Коренной перелом в войне с Россией наступит в феврале-марте, поэтому в Москве у этому времени хотят договориться о прекращении боевых действий, поскольку Кремлю очень нужна передышка в войне.

Такое мнение выразил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в своем интервью российскому оппозиционеры Марку Фейгину.

Арестович заявил, что в Кремле уже прекрасно осознают, что в гонке потенциалов они проигрывают войну Украине.

"Они поснимали все свои войска, все свои ЧВК, которых около 40 тысяч человек воюют в Украине. Сняли даже из Мали последних, которые там охраняли урановые рудники", — заявил Арестович.

Он отметил, что Россия уже выгребает последние ресурсы и просит оружие даже у Северной Кореи, также у россиян серьезные проблемы с ракетами, которые они пытаются купить у Ирана и доставить их через Каспийское море.

"Мобилизацию не удается довести до конца, поэтому вся эта история - билет в один конец. Ферваль-март, я думаю, наступит коренной перелом. И поэтому они предпринимают все меры, чтобы конфликт заморозить, затянуть или договориться о прекращении огня", — сказал Арестович.

Напомним, ранее Арестович заявлял, что россияне дождутся иранских ракет, чтобы продолжить террор.

Также мы ранее информировали, что Арестович объяснил политическую активность владельца ЧВК "Вагнер" Пригожина.

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