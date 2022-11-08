Арестович пояснив, коли у війні з Росією настане корінний перелом

Вже зараз у Росії почалися великі проблеми, які тільки посилюватимуться

Корінний перелом у війні з Росією настане в лютому-березні, тому в Москві до цього часу хочуть домовитися про припинення бойових дій, оскільки Кремлю дуже потрібен перепочинок у війні.

Таку думку висловив радник глави Офісу президента Олексій Арестович у своєму інтерв'ю російському опозиціонеру Марку Фейгіну.

Арестович заявив, що у Кремлі вже чудово усвідомлюють, що у гонці потенціалів вони програють війну Україні.

"Вони познімали всі свої війська, всі свої ПВК, яких близько 40 тисяч людей воюють в Україні. Зняли навіть із Малі останніх, які там охороняли уранові копальні", — заявив Арестович.

Він зазначив, що Росія вже вигрібає останні ресурси і просить зброю навіть у Північної Кореї, також у росіян серйозні проблеми з ракетами, які вони намагаються купити в Ірану та доставити через Каспійське море.

"Мобілізацію не вдається довести до кінця, тому вся ця історія — квиток в один кінець. Лютий-березень, я думаю, настане докорінний перелом. І тому вони вживають усіх заходів, щоб конфлікт заморозити, затягнути або домовитися про припинення вогню", — сказав він. Арестович.

Нагадаємо, раніше Арестович заявляв, що росіяни дочекаються іранських ракет, щоби продовжити терор.

Також ми раніше інформували, що Арестович пояснив політичну активність власника ПВК "Вагнер" Пригожина.

Читайте також: