В КНДР заявили, что не поставляли оружие России

В КНДР уверяют, что "никогда не торговали оружием с Россией"

Руководство Северной Кореи отвергло заявления США о том, что страна начала поставлять артиллерийские системы России в качестве помощи в ее агрессии против Украины.

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на северокорейское государственное издание KCNA.

В заявлении заместителя директора по иностранным делам Министерства обороны Северной Кореи говорится против, что заявления США о том, что КНДР поставляет России свое оружие для войны против Украины – являются "безосновательными слухами".

Представитель министерства обороны Северной Кореи уверяет, что якобы КНДР никогда не торговала оружием с Россией и не планирует начинать этот процесс в будущем.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что у РФ есть проблемы с количеством боеприпасов. Часть из них устарела, а часть попадает на фронт сразу с конвейера.

Также мы информировали, что Россия договорилась о поставках боеприпасов из КНДР.

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