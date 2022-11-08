Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В КНДР заявили, что не поставляли оружие России

Дата публикации
Просмотры
92
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В КНДР заявили, что не поставляли оружие России

Фото: Associated Press

В КНДР уверяют, что "никогда не торговали оружием с Россией"

Руководство Северной Кореи отвергло заявления США о том, что страна начала поставлять артиллерийские системы России в качестве помощи в ее агрессии против Украины.

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на северокорейское государственное издание KCNA.

В заявлении заместителя директора по иностранным делам Министерства обороны Северной Кореи говорится против, что заявления США о том, что КНДР поставляет России свое оружие для войны против Украины – являются "безосновательными слухами".

Представитель министерства обороны Северной Кореи уверяет, что якобы КНДР никогда не торговала оружием с Россией и не планирует начинать этот процесс в будущем.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что у РФ есть проблемы с количеством боеприпасов. Часть из них устарела, а часть попадает на фронт сразу с конвейера.

Также мы информировали, что Россия договорилась о поставках боеприпасов из КНДР.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
92
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация