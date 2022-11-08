В Черном море находятся семь кораблей противника без ракетоносителей: почему это подозрительно

В Черном море на дежурстве есть семь кораблей недолфлота противника, которые маневрируют у побережья Крыма.

Среди них в Черном море 1 вк, а вот ракетоносителей снова не обнаружено.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Угрозы и риски остаются актуальными, меры безопасности – тоже. Будьте сознательными и бдительными, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, соблюдайте алгоритмы действий, тщательно проверяйте информацию, не распространяйте запрещенное и не проверенное.

«Держим строй! Все будет Украина!», – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему в Черное море не выходят носители "Калибров" российского вражеского флота.

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