Астрологічний прогноз на 8 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна рада дня: час невдалий для нових починань, вирішення важливих фінансових питань, ділових переговорів та з'ясування стосунків із близькими людьми. Потрібно перевіряти будь-яку інформацію, яка може надходити з неперевірених та сумнівних джерел – велика ймовірність прийняти бажане за дійсне та стати жертвою обману.

Символ дня: крилатий шакал – посередник між Ісідою та Осірісом.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: день помірної активності.

Щасливе число дня: 6.

Щасливі кольори дня: червоний, яскраво-червоний, багряний.

Щасливе каміння дня: агат, гагат, моріон.

За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, минають швидко та майже без наслідків.

Сни дня: сни цієї ночі розповідають про життєву чи професійну проблему, яку необхідно вирішувати.

Стрижка дня: стригтися потрібно лише в разі нагальної потреби, коли ходити з колишньою зачіскою вже не можна.

Афоризм дня: Є лише один успіх – прожити своє життя так, як хочеш (Сомерсет Моем).

Ангел-охоронець дня: Фаред – матеріалізує думки й бажання.

Магія та містика дня: день бажано присвятити читанню духовної та езотеричної літератури.

Табу дня: не можна ні з ким сваритися – будь-який, навіть незначний, конфлікт затягнеться надовго.

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