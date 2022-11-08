Три знака Зодиака, которые сегодня будут непобедимыми

День мощной энергетики, знак которой – плюс или минус – будет зависеть не от внешних факторов, а от самого человека, поэтому очень важно оставаться на светлой стороне. Впрочем, в любом случае сил и уверенности в себе сегодня вполне хватит на то, чтобы добиться любой цели – даже той, которая еще вчера казалась недостижимой.

Сегодня, 8 ноября, достичь любой цели смогут представители всех без исключения знаков Зодиака, но три из них окажутся по-настоящему непобедимыми.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам в плане упорства в достижении целей можно только позавидовать – в этом плане мало кто сможет с ними сравниться. Сегодня же к их врожденному умению двигаться вперед, несмотря ни на какие препятствия, прибавится поддержка небес, что сделает представителей знака по-настоящему непобедимыми – как настоящий вездеход они смогут достичь любой цели.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы – знак осторожный, его представители всегда следуют народной мудрости о том, что, прежде чем что-нибудь отрезать, необходимо семь раз отмерить, поэтому и ошибаются гораздо реже, чем другие. Сегодня – под позитивным влиянием звезд – они станут не только сильнее, но и мудрее, поэтому не будет такой цели, которой они не смогли бы достичь – главное, выбрать ее правильно.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, пользующиеся репутацией главных трудоголиков зодиакального круга, могли бы – в прямом смысле этого слова – свернуть горы, если бы им время от времени не изменяло везение. Сегодня с ним все будет нормально: удача будет сопутствовать представителям знака даже там, где они обычно на нее не надеются, так что останется только действовать.

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