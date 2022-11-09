"Укрнафта" заявила о блокировании работы центрального офиса компании

Работа офиса "Укрнафты" заблокирована с 8 ноября. Сотрудники и руководители компании не могут попасть на свои рабочие места.

Во вторник, 8 ноября, в 20:00 работу центрального офиса "Укрнафты" заблокировали. Уже сегодня, 9 ноября, сотрудники и руководители компании не смогли попасть в офис.

Об этом заявила пресс-служба "Укрнафты".

"Начиная с 20.00 08.11.2022, работа центрального офиса ПАО "Укрнафта" была заблокирована. Сегодня утром сотрудники и руководители компании не были допущены на рабочие места", – говорится в сообщении.

В пресс-службе говорят, что на предприятии обеспокоены сложившейся ситуацией. "Укрнафта" отмечает, что представители акционеров НАК "Нафтогаз" и Минобороны не предоставили документы, касающиеся деятельности Общества в новом формате.

"Решение суда, санкционирующего проведение силовых действий, также отсутствует", — добавили в "Укрнафте".

Напомним, правительство Украины планировало до конца 2021 года разделить компанию "Укрнафта" на "газовую" и "нефтяную" части. Таким образом, "Нафтогазу" должны были отойти три четверти добычи газа и до 40% нефти. Однако в таком случае перерабатывать нефть НАКу будет негде, кроме как на Кременчугскому НПЗ, который принадлежит Коломойскому, которого лишили украинского гражданства.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году рассказал, что решение о разделении "Укрнафты" на две компании пока не принято, ведь существуют определенные проблемы.

"Есть задолженность НАК "Нафтогаз-Украина" перед "Укрнафтой". Но кто-то же сделал так, что Игорь Валерьевич (Коломойский — ред.) стал партнером государства в "Укрнафте" и это было еще до нас. Вопрос разделения был давно и он не решён. Если не будет разделение "Укрнафты", то велика вероятность, что компании, владеющие акциями "Укрнафты" могут выиграть суд, потому что государственная задолженность очень велика, в несколько миллиардов. Я знаю, что у нас пока нет денег в бюджете платить любому, включая компании Коломойского, и мы это не можем допустить. Этим я занимаюсь, а судебными делами — нет", — рассказал тогда Зеленский.

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