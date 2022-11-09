Первая жена Сергея Притулы показала, как выглядит их общий сын

Первая жена телеведущего и волонтера Сергея Притулы, Юлия Андрийчук, показала редкое фото их совместного сына.

В частности, экс-жена поздравляла 14-летнего Дмитрия с Днем ангела. Юлия вместе с поздравлениями опубликовала снимки, на которых заметно, как подрос их с Притулой сын.

Сын Сергея Притулы / Фото: facebook.com/myuslya

"С Днем ангела, Дима! Пусть бережет тебя от неудач твой защитник, пусть стелит мягко от падений!" – написала Юлия в своем Facebook.

Перед камерой Дмитрий позировал вместе с сестренкой по маминой линии.

Сын Сергея Приюты с сестрой / Фото: facebook.com/myuslya

Отметим, что с первой женой Юлией Притула познакомился в 2007 году в Тернополе. Впоследствии влюбленные поженились, а в 2008 году у них родился сын, которого они назвали Дмитрием.

Второй женой ведущего стала Екатерина Сопельник, на которой он женился летом 2015 года. От второго брака у Притулы есть две дочери. Соломия родилась в 2017 году, а Стефания в 2021 году.

Читайте также: