Шон Пенн приехал в Киев в берцах с надписью "Слава Украине"

Звезда Голливуда носит военную обувь от украинского бренда.
Голливудский актер и режиссер Шон Пенн продолжают демонстрировать свою солидарность с украинским народом.
В частности, звезда, который недавно в который раз приехал в Киев, встретился с президентом Владимиром Зеленским. Во время встречи знаменитость был обут в берцы, на которых красовалась надпись "Слава Украине!".
Военные берцы Шону подарили еще летом, когда тот приезжал в Украину.
"А Шон Пенн уже по-классике не снимает наши берцы, благодарим его за доверие, это просто нереально, не верится", — отметил украинский бренд обуви, который и подарил режиссеру берцы.
Напомним, вчера, 8 ноября, Шон Пенн прибыл в Украину. Звезда встретился с Владимиром Зеленским. Актер подарил президенту статуэтку "Оскара", которая будет находиться в Украине до окончания войны. Тем временем Зеленский наградил Пенна орденом "За заслуги" ІІІ степени.
Звезда Голливуда активно поддерживает украинцев. Еще до начала полномасштабной войны он начал снимать документальный фильм о войне на Донбассе, а уже после 24 февраля – о российском вторжении в Украину.
Знаменитость помогает украинским беженцам и всячески привлекает внимание мира к ужасной войне, которую враждебно развязала за РФ. Тем временем Россия запретила Пенну въезд в страну из-за проукраинской позиции.
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