Шон Пенн приехал в Киев и оставил свой "Оскар" в Украине до победы

Американский актер и кинорежиссер Шон Пенн, который уже третий раз с 24 февраля посещает Украину, встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

В этот раз Шон Пенн привез в Киев свою статуэтку "Оскар". Он заявил, что "Оскар" будет находиться в Украине до окончания войны.

Зеленский вручил актеру орден "За заслуги" ІІІ степени и поблагодарил за поддержку и весомый вклад в популяризацию Украины в мире.

После этого Зеленский и Пенн посетили Аллею смелости. Там размещена именная табличка Шона Пенна – рядом с именами многих мировых деятелей, которые помогли Украине.

"Мы очень благодарны всем людям, которые приезжали лично, чтобы поддержать Украину. Поэтому мы хотели иметь место, благодаря которому современные и будущие поколения украинцев будут помнить тех смельчаков, которые были с нами с самого начала", – сказал Зеленский.

Отметим, что Шон Пенн посещал Украину в первый день полномасштабной войны 24 февраля, а затем еще раз приезжал летом. Он снимает документальный фильм о войне в Украине.

За это ему запретили въезд в Россию.

Ранее сообщалось, что в семье Шона Пенна произошло горе — из жизни ушла его мама, американская актриса Эйлин Райан.

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