В семье Шона Пенна произошло горе

Брат голливудского актера и режиссера сообщил поклонникам о случившемся в их семье горе.

Брат звезды Голливуда Шона Пенна поделился, что из жизни ушла их мама, американская актриса Эйлин Райан.

Об этом на странице в Twitter сообщил старший брат Шона, музыкант Майкл Пенн. Женщина ушла из жизни 9 октября. Сам актер пока не комментировал грустную новость.

"Мы потеряли маму", – написал знаменитость и опубликовал архивные снимки родного человека.

We lost mom yesterday pic.twitter.com/r9XSKdEeE5 — Michael Penn (@MPenn) October 10, 2022

Отметим, Эйлин Райан – известная американская актриса. Она начала сниматься в фильмах с 1950-х годов. Знаменитость даже сыграла роль в картине своего сына, Шона Пенна. Эйлин не стало 9 октября, она не дожила неделю до своего 95-летия.

Напомним, с начала войны режиссер Шон Пенн поддерживает украинцев. В частности, он снимает документальный фильм о происходящих в Украине событиях.

Летом режиссер приезжал в Киев. Знаменитость посетил разрушенные оккупантами Бучу и Ирпень. Также Шон приезжал в Днепр.

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