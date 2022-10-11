У родині Шона Пенна сталося горе

Брат голлівудського актора та режисера повідомив шанувальникам про горе, яке сталося у їхній родині.

Брат зірки Голлівуду Шона Пенна поділився, що з життя пішла їхня мама, американська акторка Ейлін Раян.

Про це на сторінці у Twitter повідомив старший брат Шона, музикант Майкл Пенн. Жінка пішла з життя 9 жовтня. Сам актор поки не коментував сумну новину.

"Ми втратили маму", - написав знаменитість і опублікував архівні знімки рідної людини.

We lost mom yesterday pic.twitter.com/r9XSKdEeE5 — Michael Penn (@MPenn) October 10, 2022

Зазначимо, Ейлін Раян – відома американська акторка. Вона почала зніматися у фільмах від 1950-х років. Знаменитість навіть зіграла роль у стрічці свого сина, Шона Пенна. Ейлін не стало 9 жовтня, вона не дожила тиждень до свого 95-річчя.

Нагадаємо, від початку війни режисер Шон Пенн підтримує українців. Зокрема, він знімає документальний фільм про події, які нині відбуваються в Україні.

Влітку режисер приїжджав до Києва. Знаменитість відвідав зруйновані окупантами Бучу і Ірпінь. Також Шон приїжджав до Дніпра.

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