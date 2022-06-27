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Зірка Голлівуду Шон Пенн приїхав до Києва – відео

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Зірка Голлівуду Шон Пенн приїхав до Києва – відео

Шон Пенн / Фото: Associated Press

Голлівудський актор та режисер Шон Пенн знову приїхав до України.

61-річний знаменитість завітав до Києва.

Володар двох "Оскарів" попрямував до Бучі та Ірпеня, аби на власні очі побачити наслідки злочинів Путіна в Україні.

Шон Пенн / © скриншот з відео
Шон Пенн / Фото: скриншот з відео

На ексклюзивних кадрах видно перші хвилини перебування знаменитості у столиці.

До Києва вдруге під час війни приїжджає голлівудська зірка Шон Пенн 

До Києва вдруге під час війни приїжджає голлівудська зірка Шон Пенн 

Зауважимо, режисер знімає документальний фільм про російсько-українську війну.

Пенн уже був у Києві у перший  день повномасштабного російського вторгнення. А наприкінці березня Шон приїхав на Львівщину,  щоб налагодити роботу своєї благодійної організації в Україні. У Кракові режисер підписав гуманітарний контракт із мером Яцеком Майхровським, аби допомагати біженцям.

Нещодавно ж зірка організував у Лос-Анджелесі благодійний вечір, на якому вдалося зібрати понад мільйон доларів.

Також зірка заявляв, що готовий взяти зброю, щоби боротися разом з Україною.

Нагадаємо, тим часом російський поет Дмитро Биков обурив українців візитом до Києва. Користувачі пригадали висловлювання публіциста про нашу державу.

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